Готовимся к 1 сентября: одежда в школу для девочек на Rozetka

Каждый год перед 1 сентября родители начинают задумываться о приобретении массы вещей в школу для ребенка, но одной из самых важных является школьная форма. У родителей огромный выбор, но не стоит забывать, что одежда должна быть строгой, красивой, удобной и при этом — максимально безопасной. На Rozetka представлен большой ассортимент качественной одежды для девочек.

К слову, у девочек всегда выбор школьной одежды более разнообразен, это может быть не только брюки или юбка, платье, но и сарафан. Такое решение отличается практичностью и удобством: можно менять блузки и водолазки, соответствующие времени года. Девочке будет комфортно и гардероб не будет скучным.

Синий сарафан от Cool-School станет хорошим выбором. Не кричащий темно синий цвет прекрасно подходит для школы. Сарафан украшен пуговицами и желто-голубыми полосками.

ТМ Cool-School by OlesyaTelizhenko это школьная форма, разработанная известным украинским дизайнером Олесей Телиженко. Фирма зарекомендовала себя как создатель практичной школьной формы, используются только качественные материалы и модный дизайн.

Такой сарафан можно приобрести за 950 грн с бесплатной доставкой.

Говоря о блузах, можно отметить белую хлопковую блузку Newpoint Kristina, которую сейчас можно приобрести по акции всего за 185 грн. Хлопок прекрасно подходит для носки в осенне-весенний период.

Торговая марка Newpoint разрабатывает и выпускает модную, качественную и недорогую одежду для детей от 3 до 12 лет. Продукция фирмы – одна из лучших по сочетанию цена-качество, соответствует санитарным нормам. Производитель обещает, что одежда сохранит первоначальный цвет после долгих стирок.

Также придется подумать и об обуви. Тут стоит подумать о комфорте ребенка, ведь в этой обуви он будет проводить 5–6, а то и больше часов. Значит она, прежде всего, должна быть удобной. Но для девочек важен и внешний вид. Поэтому идеальный вариант – красота + качество.

Рекомендуем обратить внимание на черные туфли Arial 5516-1224. Туфли можно носить осенью и весной, материал верха – искусственная кожа, а подкладка кожаная. Эти туфли не только удобные, но и красивые, такая классика подойдет под любой школьный наряд.

Детская обувь Arial разрабатывается отечественными модельерами с учетом анатомических особенностей строения стопы ребенка. Для производства используются натуральные и современные материалы с соблюдением требований Госстандарта Украины и обязательной сертификацией.

Туфли можно приобрести за 648 грн с бесплатной доставкой.

Не будем забывать и о занятиях физкультурой, для этого нужен спортивный костюм. Спортивный костюм от итальянского бренда детской одежды Idexe' 4A Bianco подойдет маленькой моднице.

У Idexe 40-летний опыт работы на рынке, поэтому о качестве можно не переживать. Состав костюма - 100% хлопок, у него приятная бело-синяя расцветка. Кроме того, костюм можно носить и помимо школьных занятий. Подходит для осенне-весеннего периода. Сейчас его можно приобрести по акции за 435 грн.

К костюму понадобятся и кроссовки, например, кроссовки для бега ASICS Stormer GS C724N-3920. Это детские кроссовки для бега и активного отдыха. Колодка Californian Slip Lasting - для стабильности и комфорта. Верх прострочен по кайме стельки EVA и напрямую закреплен на средней подошве. У кроссовок приятный голубой цвет, верх комбинированный.

Беговая обувь от ASICS входит в число лучшей спортивной продукции на рынке, поэтому производитель продумал малейшие мелочи. Съемная стелька (Removable Sockliner) может быть извлечена для замены на медицинскую ортопедическую. На тыльной стороне имеет анти-скользящее покрытие, предотвращающее смещение и скручивание стельки. Плотная шнуровка и гибкая подошва обеспечивают комфорт и уверенность при беге.

Сейчас такие кроссовки можно приобрести по акции всего за 976 грн с бесплатной доставкой.

Выбирать школьную форму лучше вместе с ребенком, так проще подобрать что-то по его вкусу. Форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самой школьнице. Лучше подобрать сразу несколько вариантов школьной одежды. Так она будет не очень быстро изнашиваться, а школьница всегда будет выглядеть опрятно.

Удачных покупок!