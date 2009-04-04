В Луганской области взорвали памятник Ленину

В городе Рубежное Луганской области неизвестные взорвали памятник Ленину.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление МВД в Луганской области.

Памятник устоял, но есть повреждение – ниже спины вырван кусок размером 30х40 см. Памятник – пустотелый, из сплава латуни и меди, высота 2,8 м.

По словам руководителя ЦОС Татьяны ПОГУКАЙ, сообщение о повреждении памятника поступило в дежурную часть городского управления МВД вчера, 3 апреля, в 19.40. На место происшествия сразу выехала группа экспертов-криминалистов. По предварительным выводам, памятник поврежден в результате взрыва неизвестного на это время взрывного устройства. Сейчас на месте происшествия работают специалисты по взрывной технике. Она также отметила, что памятник не находится на балансе городского совета и он готовился к демонтажу.

В то же время лидер коммунистов города Рубежное, депутат городского совета Нелли ЗАДИРАКА сообщила в комментарии УНИАН по телефону, что взрыв произошел в ночь с 2 на 3 апреля в 00.30. По показаниям людей, которые живут рядом, взрыв был очень сильным, сообщила Н.ЗАДИРАКА.

По ее словам, памятник Ленину числится в общем реестре памятников, в горсовете вопрос о его демонтаже не рассматривался. Она также отметила, что местные депутаты-коммунисты в понедельник, 6 апреля, будут требовать по этому поводу созвать срочное заседание сессии городского совета.

Н.ЗАДИРАКА также заявила, что коммунисты города будут настаивать на реставрации памятника, и требовать, чтобы реставрационные работы были завершены ко дню рождения Ленина – 22 апреля.