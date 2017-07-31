"Пристегивайтесь, взлетаем!": в Днепре определились с новым логотипом города

Закончилось голосование за концептуальную идею бренда и логотипа Днепра. Хоть на официальном сайте результаты конкурса еще не объявили, однако по итогам второго и третьего туров уже можно определить победителя.

За бренд и логотип Евгении Олейник отдали 895 голосов, тем самым обеспечив победу «ракете». Совсем ненамного отстала от нее «волна» Сергея Белого с результатом 879 голосов. За «сердечко» Никиты Агеенко проголосовали только 527 человек, сообщается на сайте Агентства развития Днепра.

В предыдущем этапе конкурса работы участников оценивал организационный комитет. Эксперты оценили «сердце», «ракету» и «волну» в 50, 46 и 36 баллов соответственно.

Ранее работа победителя особенно заинтересовала горожан. С чем только не ассоциируется безобидная ракета у ироничных пользователей соцсетей.

"Внимание!!!! Пристёгивайтесь!!! Взлетаем!!! Представляю вам финалистов первого этапа по выбору логотипа города Днепр. Да да, один из этих трёх логотипов будет победителем и его будут лепить на чашки, футболки, бигборды и т.д", - написал Вячеслав Поездник.

С результатом в 76, 07 баллов первое место заняла «ракета».

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Победитель конкурса получит диплом и награду от организаторов в виде 40 тысяч гривень на разработку полноценного бренда, который будет способствовать формированию корпоративной культуры города, продвижению положительного имиджа Днепра в Украине и за рубежом и будет использоваться в информационно-рекламных мероприятиях, направленных на продвижение культурного, экономического, научного и туристического потенциала города.

18 июля организаторы конкурса заявили о рестарте интернет-голосования, чтобы избежать «накрутки» голосов.