Милиция изъяла около 6 тысяч литров самогона и спирта

В Винницкой области с начала года возбуждено 160 уголовных дел за незаконное изготовление и распространение самогона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, с начала года винницкими работниками правоохранительных органов задокументировано 290 фактов изготовления самогона с целью сбыта, возбуждено 160 уголовных дел по признакам статей 203 и 204 Уголовного кодекса Украины.

Также работниками милиции Винницкой области изъято около 6 тысяч литров самогона и спирта, свыше 10 тысяч самогонной закваски, к административной ответственности за изготовление и продажу самогона привлечены 1372 человека, за приобретение – 658 человек, за распитие спиртных напитков на рабочем месте – 139 человек.