Сбежавший из Одессы после событий 2 мая полковник милиции получил гражданство РФ

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи, который является фигурантом дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014, получил гражданство Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он подтвердил, что Генпрокуратура России сообщила, что Фучеджи получил российское гражданство.

"Мы направили запрос о задержании и экстрадиции. Ответ пришел, что это не может быть выполнено, так как он гражданин Российской Федерации", - сказал Горбатюк.

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Начальник Департамента специальных расследований ГПУ настаивает, что необходимо вручить Фучеджи документы о подозрении. Также он указал на возможность заочного рассмотрения его дела в суде или ожидать розыска и задержания.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

ГПУ 30 апреля 2015 объявила о подозрении в служебной халатности во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 бывшему начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области Петру Луцюку. По данным ГПУ, руководство Одесской областной милиции не обеспечило 2 мая 2014 надлежащую охрану общественного порядка в г.Одесса.

Кроме того, в совершении должностных преступлений во время этих же событий в Одессе обвиняется бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Фучеджи, находящийся в розыске.