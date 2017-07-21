Семь альбомов, шестеро детей и миллионы фанатов: кем был и что оставил после себя Честер из Linkin Park (видео)

20 июля 2017 умер Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park. Он совершил суицид в день рождения своего покойного друга Криса Корнелла. В этот же день вышел новый клип Linkin Park - Talking To Myself. Рок-музыканту был 41 год.

Честер стал солистом Linkin Park в 1997 году, группа дважды становилась обладателем Grammy. Солист Linkin Park был героем для тех, кто вырос в 2000-е.

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Много лет музыкант страдал от алкогольной и наркозависимости. У Честера Беннингтона осталось 6 детей и миллионы фанатов по всему миру.