Семь альбомов, шестеро детей и миллионы фанатов: кем был и что оставил после себя Честер из Linkin Park (видео)
17:57, 21 июля 2017Общество
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Музыкант совершил самоубийство накануне в своей резиденции.
Музыкант Честер Беннингтон / REUTERS
20 июля 2017 умер Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park. Он совершил суицид в день рождения своего покойного друга Криса Корнелла. В этот же день вышел новый клип Linkin Park - Talking To Myself. Рок-музыканту был 41 год.
Честер стал солистом Linkin Park в 1997 году, группа дважды становилась обладателем Grammy. Солист Linkin Park был героем для тех, кто вырос в 2000-е.
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Много лет музыкант страдал от алкогольной и наркозависимости. У Честера Беннингтона осталось 6 детей и миллионы фанатов по всему миру.
Семь альбомов, шестеро детей и миллионы фанатов: кем был и что оставил после себя Честер из Linkin Park
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