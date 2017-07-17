В Житомирскую ОГА поступают первые заявки на получение гранта

В Житомирскую облгосадминистрацию уже поступают первые заявки на получение гранта от ОГА, сообщает пресс-служба этого ведомства.

Как отмечается в сообщении, Житомирская облгосадминистрация уже получила первые конкурсные предложений от институтов гражданского общества области для реализации их проектов.

«Институт гражданского общества может подать только 1 конкурсное предложение. Оптимальная сумма гранта – до 100 тыс. грн, однако будут рассматриваться и проекты с другими бюджетами»,- отмечают в ОГА.

Общий фонд финансовой поддержки, который выделяется из областного бюджета, составляет 1 млн грн.

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Гранты будут предоставляться институтам гражданского общества на проекты по тематическим направлениям: социально-экономическое развитие области, внедрение реформы децентрализации, национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, спорт и другие.

Подробнее об условиях конкурсного предложения и получение гранта можно узнать с официального сайта Житомирской ОГА.

Напомним, конкурсные предложения будут приниматься в рабочие дни (понедельник-четверг: с 9.00 до 18.15; пятница: с 9.00 до 17.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Житомир, майдан имени С.П. Королева, 1, каб. 225 (управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации). Контактные телефоны: (0412) 47-46-18; 47-46-25.

Прием документов продлится до 30 июля.

В облгосадминистрации также обращают внимание на то, что предоставленные конкурсные предложения будут регистрироваться только при условии представления полного перечня вышеуказанных документов, оформленных по определенным образцам.

Как сообщал УНИАН, Житомирская облгосадминистрация предоставляет гранты институтам гражданского общества.