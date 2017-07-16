Ада Роговцева празднует 80-летний юбилей. Президент и премьер поздравили актрису

Известная украинская кинодива и театральная актриса Ада Роговцева 16-го июля празднует 80-летний юбилей. Тысячи зрителей любят ее роли и, собственно, личность Ады Николаевны, пишет ТСН.uа.

От рождения она должна была стать Людой, а после школы планировала выучиться на журналиста. Но случайность каждый раз вмешивалась в ее жизнь и меняла судьбу.

В последний момент родители решили назвать новорожденную девочку Адой, а школьные подруги уговорили сдать экзамены в театральный институт. Так началась звездная история любимой и народной артистки Ады Роговцевой.

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С 18-ти лет она перед камерой, а после советской киноэпопеи "Вечный зов" стала любимицей миллионов. Более 35 лет посвятила одному театра.

И всю жизнь любила только одного мужчину – актера Константина Степанкова, который недожив до их золотой свадьбы. После смерти сына Ада Роговцева не отмечает ни один праздник. Но не покидает сцены. Она отказалась от работы в России, зато и до сих пор гастролирует Украиной и часто посещает Донбасс.

Именно Ада Роговцева первой публично обратилась к Путину за времен Майдана с просьбой не допустить войны!

Великая актриса всем сердцем болеет за родину.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил актрису Аду Роговцеву с 80-летним юбилеем и поблагодарил ее за творчество.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«Только что поздравил Аду Роговцеву с юбилеем.

Благодарю Вас, Ада Николаевна, за Ваше творчество: искреннее, вдохновляющее, глубокое. За все, что Вы делали и делаете во имя Украины!

Долгих и счастливых лет жизни», - написал Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Роговцеву.

"Сегодня отмечает юбилей чрезвычайно талантливая украинская артистка и человек большой силы духа – Ада Роговцева! Искренне поздравляю Вас! Спасибо за тысячи радостных минут, которые дарит каждый Ваш фильм и спектакль. Желаю долгих лет жизни и вдохновения каждый день!" - написал он на своей странице в Facebook.

Справка УНИАН. Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Народная артистка УССР (1967), народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007).