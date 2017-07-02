В Киеве две станции метро возобновили работу после "минирования"
На станциях метро «Площадь Льва Толстого» и «Майдан Незалежности» взрывчатка не обнаружена, сообщили в метрополитене.
Станция столичного метрополитена «Майдан Незалежности» возобновила работу после проверки на наличие взрывчатых веществ.
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Об этом «Киевский метрополитен» сообщает на своей странице в Twitter.
«Станция «Майдан Незалежности» проверена и открыта. Взрывоопасные предметы не обнаружены», - сказано в сообщении.
Также в метрополитене сообщили, что на станции киевского метро «Площадь Льва Толстого» взрывчатка не обнаружена.
«Станция «Площадь Льва Толстого» осмотрена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня из-за сообщения о минировании не работали станции метрополитена «Театральная», «Минская», «Оболонь». По результатам проверки взрывчатка не найдена.
Также позже аноним сообщил о минировании станций «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого».