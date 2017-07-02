"Самое массовое исполнение гимна ЕС": оркестры Нацполиции установили рекорд (видео)

Музыкальные коллективы Национальной полиции Украины установили рекорд страны по наибольшему количеству оркестров, которые исполняют гимн Евросоюза.

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Видео рекордного исполнения музыкального произведения разместила на YouTube сама Нацполиция.

Соавторами рекорда стали 200 полицейских из девяти оркестров.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2017 года в Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза. Безвиз вступил в силу в полночь 11 июня.