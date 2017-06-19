На Харьковщине в рамках борьбы с ботулизмом изымают речную рыбу

Как сообщили в ведомстве, было проверено 710 субъектов хозяйственной деятельности, приостановлена реализация 279,375 кг рыбной продукции без соответствующих документов, передает "Дозор".

Читайте такжеМинздрав разрешил ввезти незарегистрированные в стране лекарства против ботулизма и укусов гадюкК административной ответственности привлечено 6 частных предпринимателей.

С руководителями субъектов хозяйствования проводится разъяснительная работа по личной ответственности за реализацию некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.

По данным Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава в Украине с начала года зарегистрировано 62 случая ботулизма, 71 человек пострадал. С апреля умерло восемь человек, употреблявших вяленую и копченую рыбу и один человек, употреблявший мясную тушенку собственного производства.