Консул помог пустить в Германию украинца без подтверждения цели поездки

В аэропорту города Кельн (Германия) благодаря вмешательству украинского консула было разрешено въезд безвизового пассажира, что не имел подтверждающих документов.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

"Речь идет о пассажире рейса авиакомпании Wizzair, который прибыл из Киева в 13:15. Гражданин сказал, что едет в Германию как турист, но не имел никаких подтверждающих документов – брони отеля и прочее", - рассказал руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

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После вмешательства украинского консула, что находился в аэропорту, вопрос был урегулирован и пассажиру разрешили въезд в Германию.

Как известно, при въезде на территорию ЕС пограничник имеет право потребовать у пассажира документы, подтверждающие цель поездки. Обычно необходимо иметь бронь отеля или контакты лица, в которой планирует остановиться путешественник, и маршрут поездки.