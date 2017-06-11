Более 1000 украинцев уже пересекли границу со странами Евросоюза без виз

По состоянию на 15.00 уже более 1,1 тыс. украинцев пересекли границу со странами Европейского Союза без виз.

Как сообщает Госпогранслужба, большинство граждан для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (69%), а другие (31%) предпочли воздушное сообщение.

Всего сегодня границу пересекли почти 28 тысяч человек, из которых около 7 тысяч - это граждане с биометрическими паспортами.

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Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Ранее сегодня директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что в страны Евросоюза после вступления в силу безвизового режима уже въехали тысячи граждан Украины, четырем украинцам было отказано во въезде.