Из Одесского аэропорта отправили первый "безвизовый" рейс – в Прагу

16:05, 11 июня 2017
Общество
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Регистрацию прошло почти 115 пассажиров, 10 из них - с биометрическими паспортами, из которых четверо - в безвизовом режиме.

Проблем с проверкой документов у пассажиров не возникло / фото 112 Украина

Из Одесского аэропорта сегодня отправили первый «безвизовый» рейс - в Прагу.

Об этом УНИАН сообщили в международном аэропорту «Одесса».

«Регистрацию прошло почти 115 пассажиров, 10 из них — с биометрическими паспортами, из которых 4 – в безвизовом режиме. Проблем с проверкой документов не возникло», - сказали в аэропорту.

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Отмечается, что в связи с введением безвизового режима в Одесском аэропорту ожидают увеличение пассажиропотока как минимум на 30%. К этому подготовились и пограничники: они консультировали пассажиров непосредственно у стойки регистрации, а при прохождении пограничного контроля раздавали красочные брошюры, рассказывающие о тонкостях новых правил пересечения границы.

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Теги: #безвиз для Украины#безвиз вступил в силу