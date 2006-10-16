Первый зампрокурора Одессы хочет отсудить квартиру у детского дома

Первый заместитель прокурора Одессы Сергей ДАНИЛИН (ранее и.о. прокурора города) просит Малиновский райсуд Одессы признать незаконным выселение его из 4-комнатной квартиры решением исполкома Одесского горсовета и передачу 156-метровой квартиры по пер. Педагогическому, 3/3 в пользу детского дома семейного типа Галины МАРТЫНОВОЙ. Об этом сообщил УНИАН представитель райсуда, где состоялось первое заседание по иску С.ДАНИЛИНА.

Адвокат истца Константин КОМЕНКО считает, что его подопечный С.ДАНИЛИН выселен из квартиры незаконно, причем покидая квартиру, он не успел забрать мебель и демонтировать технику. Поскольку в квартиру сразу вселился детский дом семейного типа, в составе которого свыше двадцати детей разного возраста.

Отвечая на выдвинутые претензии, представитель Одесского горисполкома Алексей НИКИШЕВ напомнил, что С.ДАНИЛИНУ было выдано жилье гораздо большей площади, чем полагается по закону. Это и повлекло впоследствии принятие решения горисполкома о выселении и.о.прокурора города из квартиры и передаче жилья детскому дому.

Ввиду сложности рассматриваемого дела судья Малиновского райсуда Нина ВЕРБИЦКАЯ постановила отложить слушание иска С.ДАНИЛИНА до 8 ноября. Пока будут выяснены некоторые юридические аспекты, связанные с получением жилья и передачей его детскому дому семейного типа.

Между тем, сотрудники внутренней безопасности Генеральной прокуратуры уже завершили проверку законности постановки С.ДАНИЛИНА на квартирный учет и получения им жилья. Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в прокуратуре, по итогам этой проверки коллегия Одесской облпрокуратуры приняла решение «рекомендовать прокурору Одесской области за совершение проступка, порочащего работника прокуратуры, рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пребывания старшего советника юстиции С.ДАНИЛИНА в должности первого заместителя прокурора города Одессы».

Установлено, в частности, что С.ДАНИЛИН предоставил в органы исполнительной власти Одессы «заведомо неправдивые ведомости о подлинном составе своей семьи при постановке на квартирный учет и получении жилья». В состав прокурорской семьи, якобы постоянно проживающей в Одессе и ведущей совместное хозяйство, былы, в частности, включены и зарегистрированы сестра жены С.ДАНИЛИНА – Иванна СТАХОВА, а также его дочь - гражданка Российской Федерации Кристина ДАНИЛИНА, проживающая в Москве.

Обсудив итоги проверки, где содержится вывод, что и.о. прокурора Одессы «вместо того, чтобы не допустить нарушений жилищного законодательства – своими действиями понуждал к их совершению работников исполнительных органов Одесского горсовета», коллегия облпрокуратуры также обратила внимание городских и районных прокуроров на необходимость неуклонного соблюдения требований жилищного законодательства при постановке на учет и получении жилья сотрудниками прокуратур.

Задать ряд вопросов С.ДАНИЛИНУ по поводу итогов проверки и решения коллегии облпрокуратуры корреспонденту УНИАН не удалось. В приемной горпрокуратуры сообщили: «Первый заместитель прокурора Одессы С.ДАНИЛИН с минувшей недели находится на больничном».

Справка УНИАН. 4-комнатную квартиру общей площадью 156 кв. м закреплено за семьей С.ДАНИЛИНА в составе пяти человек по распоряжению Малиновской райадминистрации Одессы. Однако в ходе августовской проверки публикации местной жительницы в газете «Одесский вестник», в которой высказывалось мнение, что правовой нигилизм в городе продолжается, сотрудники горисполкома установили: выделенная С.ДАНИЛИНУ жилплощадь превышает допустимые нормы, установленные ст. 47, 48 Жилищного кодекса Украины.

Вопрос о законности выделения С.ДАНИЛИНУ 156-метровой квартиры был рассмотрен на исполкоме Одесского горсовета, который решил передать жилье, незаконно полученное первым заместителем прокурора города С.ДАНИЛИНЫМ, детскому дому семейного типа Галины МАРТЫНОВОЙ. Она воспитывает 22 детей: один ребенок - родной, а остальные усыновлены или дети находятся на ее попечении. Самому младшему - 3 года, а самый старший – студент.