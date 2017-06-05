США и Украина заняли первые строчки в "списке" врагов России - опрос

Россияне считают, что "наиболее недружественно, враждебно настроены по отношению к России" две страны – США (69% ответов) и Украина (50%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Далее с большим отрывом идут такие страны, как Германия (24%), Латвия (24%) и Литва (24%). В пятерку стран, которые являются "наиболее близкими друзьями, союзниками России", вошли Беларусь (46%) Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%), Индия (14%).

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Далее идут такие страны, как Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и т.п.

По данным опроса "Левада-Центра", в марте 2017 года, негативное отношение к США, Европейскому Союзу и Украине испытывали более 50% жителей России. По данным опроса, плохо к Украине относятся 56% граждан Российской федерации, хорошо – 33%. К Европейскому Союзу плохо относятся 53% русских, хорошо – 35%, к США – 51% плохо, 37% - хорошо.