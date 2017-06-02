Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром (прямая трансляция)

Во Львове второй день прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Верующие шли к гробу многолетнего предстоятеля Украинской греко-католической церкви всю ночь. Люди приезжали из других городов и областей, сообщает ТСН. Утро.

Прилегающие улицы к собору Святого Юра перекрыли. Людей просят оставлять собственные авто на окраинах города и добираться до храма или общественным транспортом, или специальными автобусами.

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Проститься с Блаженнейшим идут с цветами, также родители берут с собой маленьких детей.

Прощание с духовным наставником продлится до субботы, поэтому все желающие смогут попасть в храм и отдать последний долг Любомиру Гузару.

Как сообщал УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.