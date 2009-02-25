Возбуждено уголовное дело по факту продажи Дома ученых

Прокуратура Днепропетровской области в феврале возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи здания коммунальной собственности Дом ученых, расположенного в центре Днепропетровска.

Об этом сегодня во время проведения очередной сессии Днепропетровского горсовета сообщил мэр города Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, факт продажи коммунального здания Дома ученых кредитору за долги стал известен в 2009 г.

И.КУЛИЧЕНКО заявил, что Днепропетровский горсовет подал иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области для признания сделки незаконной.

Как сообщили во время сессии, здание Дома ученых, без согласия городского совета, было продано в 2006 г. директором КП «Дом ученых» за 4,1 млн. грн. вновь созданному ООО «Дом ученых».

Новый собственник здания в 2007 году привлек ипотечный кредит в размере 2 млн. грн., который не возвратил. После этого здание Дома ученых было отдано в собственность кредитора - днепропетровского бизнесмена.