Украинские военные примут участие в учениях в Германии
11:58, 27 мая 2017Общество
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С украинскими военными проведут занятия по особенностям осмотра местности и зданий, а также проведению разминирования.
Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США / фото пресс-служба Минобороны
Сводное механизированное подразделение оперативного командования "Юг" прибыло к полигону Хохенфельс в Германии для участия в многонациональных учениях "Комбайнд резолв 8", сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В течение следующих трех недель с украинскими военными проведут занятия по особенностям осмотра местности и зданий, проведению разминирования в пешем порядке, на машинах.
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"Также наши военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений", - отмечается в сообщении.
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