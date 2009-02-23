Черновецкий находится в Израиле по «медицинским причинам»?

Киевcкий городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море.

Как пишет израильский сайт IzRus, ссылаясь на свои источники, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ со своими приближенными отдыхает в Израиле, на Мертвом море, в одном из элитных отелей. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прибыл в страну в пятницу, 20 февраля, и во время его отпуска обязанности главы администрации Киева исполняет Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Источники в Украине утверждают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выбрал отдых на Мертвом море по "медицинским причинам", и собирался уйти в отпуск еще в конце декабря 2008 года.

Между тем, как отмечают источники в Израиле, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял участие в праздновании в конце прошлой недели в одном из ресторанов в Тель-Авивском порту дня рождения одного украинского крупного бизнесмена. Отмечавший свое 40-летие олигарх с инициалами А. К., не хотел, чтобы его праздник, на который специально прилетели крупные бизнесмены из СНГ, был омрачен набегом "папарацци", и постарался сохранить праздник и свое имя в тайне. По словам некоторых источников, речь идет о Аркадии КИПЕРМАНЕ, но точной информации об этом "засекреченном имениннике" нет.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с 19 февраля по 21 марта отбыл в ежегодный отпуск. Соответствующее распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от 19 февраля размещено на официальном сайте КГГА. На время своего отпуска выполнение обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ возложил на своего первого заместителя Анатолия ГОЛУБЧЕНКО. Кроме того, он распорядился проекты распоряжений КГГА в период своего отпуска в обязательном порядке согласовывать с заместителем Киевского городского председателя – секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.