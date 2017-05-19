В Киеве расследуют смерть трехлетнего мальчика, который умер после консультации в больнице (видео)

В Киеве в областной детской больнице трехлетний мальчик умер через 4 часа после осмотра. Однако больница полтора месяца не дает результатов экспертизы правоохранителям и управлению здравоохранения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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30 марта сын пожаловался на боли в животе. Родители вызвали скорую, которая доставила их в Киевскую областную детскую больницу. Хирург, осматривавший мальчика, сказал, что у него несерьезное отравление. Мама обратила внимание врача на то, что Даниил болеет лейкемией. Однако медик порекомендовал отпаивать ребенка горячим чаем. Через четыре часа после осмотра ребенок умер дома.

"Смотрит хирург и говорит: "Ну я не знаю, может аппендицит, но в 3 года не может быть, видимо отравление, надо чаек пить и ношпу"", - рассказывает мать мальчика.

Семья уехала из больницы. Дома Данилка прожил еще 4 часа. Обморочного родители привезли его в ту же больницу, но реанимировать ребенка не смогли.

Мальчик болел лейкемией. Но его костный мозг уже работал самостоятельно - он лишь принимал таблетки для поддержания результатов лечения.

Прошло полтора месяца, как Данила нет, а мама до сих пор не знает, что стало причиной смерти. Главный врач не готова ни встречаться с мамой, ни говорить на камеру. За закрытыми дверями сообщает, что ей нужна неделя для подготовки.

"Расследование было проведено внутреннее. Мы сделали выводы, приходите через неделю", - говорит врач.

Пока шло внутреннее расследование, хирурга от работы не отстранили. Заведующий отделением утверждает, что его подчиненный - квалифицированный врач. Во время осмотра он исключил хирургическую патологию и на этом его обязанности исчерпаны.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, которые уже знают в больнице, не известны ни родителям, ни полиции. Ждут результатов экспертизы и в управлении здравоохранения Киевской области.

Действия врача, который осматривал Данила и поставил диагноз отравление, будут расследовать правоохранители. Там начали уголовное производство по факту смерти 3-летнего мальчика.