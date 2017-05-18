На Одесщине взяточник-глава РГА внес миллион гривень залога и вернулся к работе

Прокуратура Одесской области 18 мая обжаловала решение суда об избрании меры пресечения председателю Килийской районной госадминистрации, подозреваемого во взяточничестве и отпущенного из-под стражи под залог в 1 млн грн, который вновь приступил к работе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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«В четверг, 18 мая, прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке решение Приморского районного суда об избрании меры пресечения председателю Килийской райгосадминистрации», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 1 млн грн, который был внесен. Вместе с этим прокуратура в своем ходатайстве настаивала на установлении суммы залога в 5 млн грн.

«Существует риск использования должностным лицом предоставленной власти для препятствования уголовному производству и осуществления незаконного влияния на свидетелей – работников государственного органа», - добавили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что сейчас прокуратура обратилась с ходатайством об отстранения указанного чиновника с должности.

Как сообщал УНИАН, 12 мая сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с полицией разоблачили во взяточничестве председателя Килийской РГА и его сообщницу - главного специалиста.

Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долларов неправомерной выгоды от гражданина за продление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем РГА.

15 мая суд взял под стражу председателя Килийской РГА и его сообщницу. Суд определил подозреваемым размер залога в 1 млн грн каждому.

17 мая руководителя Килийской районной госадминистрации, за которого внесли денежный залог, выпущен из-под стражи, а его сообщница осталась в СИЗО.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.