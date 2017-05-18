На Одесщине взяточник-глава РГА внес миллион гривень залога и вернулся к работе
Прокуратура Одесской области инициирует отстранение от должности отпущенного под залог главы Килийской РГА.
Прокуратура Одесской области 18 мая обжаловала решение суда об избрании меры пресечения председателю Килийской районной госадминистрации, подозреваемого во взяточничестве и отпущенного из-под стражи под залог в 1 млн грн, который вновь приступил к работе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
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«В четверг, 18 мая, прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке решение Приморского районного суда об избрании меры пресечения председателю Килийской райгосадминистрации», - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 1 млн грн, который был внесен. Вместе с этим прокуратура в своем ходатайстве настаивала на установлении суммы залога в 5 млн грн.
«Существует риск использования должностным лицом предоставленной власти для препятствования уголовному производству и осуществления незаконного влияния на свидетелей – работников государственного органа», - добавили в пресс-службе.
В ведомстве также уточнили, что сейчас прокуратура обратилась с ходатайством об отстранения указанного чиновника с должности.
Как сообщал УНИАН, 12 мая сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с полицией разоблачили во взяточничестве председателя Килийской РГА и его сообщницу - главного специалиста.
Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долларов неправомерной выгоды от гражданина за продление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем РГА.
15 мая суд взял под стражу председателя Килийской РГА и его сообщницу. Суд определил подозреваемым размер залога в 1 млн грн каждому.
17 мая руководителя Килийской районной госадминистрации, за которого внесли денежный залог, выпущен из-под стражи, а его сообщница осталась в СИЗО.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.