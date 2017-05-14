Сегодня в Украине отмечается День матери (видео)

В этот день поздравляют всех мам и женщин, которые ожидают появления малышей.

«Материнское воскресенье» начали отмечать в Великобритании с XVII по XIX век. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны.

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В Украине День матери начали отмечать во Львове в 1929 году. Позже праздник запретила советская власть в 1939 году. День матери вернулся в Украину лишь в 1990-м.