Сегодня в Украине отмечается День матери (видео)

10:00, 14 мая 2017
Общество
1606 0

День матери в мире отмечается во второе воскресенье мая.

Сегодня в Украине отмечается День матери / Фото УНИАН

В этот день поздравляют всех мам и женщин, которые ожидают появления малышей.

«Материнское воскресенье» начали отмечать в Великобритании с XVII по XIX век. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны.

Читайте такжеУкраинцы не хотят уменьшения количества выходных в мае – опрос

В Украине День матери начали отмечать во Львове в 1929 году. Позже праздник запретила советская власть в 1939 году. День матери вернулся в Украину лишь в 1990-м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter