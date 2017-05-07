В Киеве прошла "красная дорожка" Евровидения-2017 (фоторепортаж)
В 20.00 начнется торжественная церемония открытия песенного конкурса.
Перед официальной церемонией открытия песенного конкурса "Евровидение" в Киеве открылась красная дорожка, по которой проходят все артисты и представители делегаций 42 стран-участниц.
Она начинается перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходит по алфавиту.
В конце дорожки, на крыше конгрессно-выставочного центра "Парковый", делегации торжественно перережут ленточку и отпустят в небо флаги своих стран.
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В 20.00 начнется торжественная церемония открытия песенного конкурса. Во время церемонии ожидаются выступления жены супруги президента Марины Порошенко, Киевского городского головы Виталия Кличко и супервайзера «Евровидения» Йон Ола Санд.
Специальными гостями станут победительница прошлогоднего конкурса - Джамала, а также Олег Скрипка, группа «Друга ріка» и победительница «Евровидения-2004» певица Руслана. Они выступят в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины.
Первое шоу Евровидения-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00.
Welcome to the longest Red Carpet in the history of #Eurovision! Who are you most looking forward to seeing? #CelebrateDiversitypic.twitter.com/abvTFLrgpS— Eurovision (@Eurovision) May 7, 2017