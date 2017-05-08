В Одессе задержали мужчин, которые ездили по городу с коммунистическим флагом: им грозит до 5 лет тюрьмы

В Одессе сегодня днем патрульные полицейские задержали двоих мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой.

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«На белом фоне флага изображена красная звезда, а также серп и молот. Злоумышленников задержали и доставили в Хмельницкий отдел полиции. Туда же доставили и авто, на котором они передвигались», - сообщил Форостяк.

Кроме того, к задержанным прибыли сотрудники СБУ, которые хотят выяснить мотивацию их поступка.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.