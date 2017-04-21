Сегодня на границе с аннексированным Крымом пройдут антитеррористические учения

На территории Генического района Херсонской области, которая граничит с анексованим Крымом, 21 апреля состоятся антитеррористические учения.

Об этом Крым.Реалии рассказала руководитель пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула.

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», – пояснила она.

По ее информации, обучение будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Читайте такжеВ Мариуполе спецназовцы учились освобождать заложников из захваченного террористами поезда (фото, видео)

В СБУ просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам».

В свою очередь начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко уточнила, что 21 апреля контрольно-пропускной пункт «Чонгар» будет работать в штатном режиме.

Генический район Херсонской области расположен вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда и выезда «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».