Рейтинг Ощадбанка Fitch снизило из-за кредитов для Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня понизило индивидуальный рейтинг ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» ("Ощадбанк") с уровня "D" до "E". Одновременно агентство подтвердило другие рейтинги банка, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "B+" с "Негативным" прогнозом.

Информация об этом размещена на русскоязычном сайте Fitch.

Как отмечает рейтинговое агентство, понижение индивидуального рейтинга «Ощадбанка» отражает увеличение зависимости от государственной финансовой поддержки с учетом значительного объема кредитов государственной компании «Нафтогаз Украины», которые были выданы в конце 2008 г. Понижение рейтингов также учитывает риски, обусловленные недавним быстрым ростом активов, ухудшение операционной среды, негативные тенденции качества активов и невысокий уровень корпоративного управления (как показывает директивное кредитование «Нафтогаза»). Кредиты «Нафтогазу» составляли очень высокую долю в 53% кредитного портфеля «Ощадбанка» (равную приблизительно 120% собственных средств банка) на конец 2008 г., и, по мнению Fitch, у компании могут возникнуть сложности со своевременным погашением этих обязательств за счет своих денежных потоков без какого-либо рода поддержки со стороны государства.

Помимо рисков по «Нафтогазу», обесценение корпоративных кредитов согласно отчетности по МСФО было существенным (в 1-й половине 2008 г. - 7,8%), хотя, по информации Fitch, обязательства по некоторым из этих кредитов выполнялись. Последние данные регулятивной отчетности показывают некоторое ухудшение качества активов, хотя общее обесценение кредитов, согласно отчетности, на сегодня является достаточно умеренным (кредиты двух нижних категорий составляли 3,4% всех кредитов на конец 2008 г. по сравнению с 2,9% на конец 1-й половины 2008 г.). Доля кредитов в иностранной валюте является невысокой (8% кредитов на конец 2008 г.) по сравнению с сопоставимыми украинскими банками, что является существенным относительным позитивным фактором кредитоспособности ввиду недавнего резкого обесценения гривни.

Fitch также сообщает, что структура пассивов «Ощадбанка» существенно изменилась в последние дни 2008 г. и фондирование на настоящий момент в значительной мере состоит из средств от Национального банка Украины (52% пассивов на конец 2008 г.), которые были использованы для финансирования кредитов «Нафтогазу». Розничные счета являются вторым крупнейшим источником фондирования (32%) и показали себя относительно стабильными, отражая глубину клиентской базы банка и государственную гарантию по депозитам в банке. В 4 квартале 2008 г. отток депозитов (без учета воздействия валютного курса) составил приблизительно 4%, что ниже, чем у других сопоставимых банков, рейтингуемых Fitch.

По информации Fitch, управление ликвидностью «Ощадбанка» находится на базовом уровне, но позиция ликвидности банка на настоящий момент является приемлемой и поддерживается исторически стабильными счетами физических лиц. На конец 2008 г. доступная ликвидность (денежные средства и эквиваленты, а также необремененные залогом государственные ценные бумаги) покрывала 38% клиентских депозитов. Ликвидность может оказаться под давлением в случае задержек с выплатами по кредитам со стороны «Нафтогаза» в сочетании с нежеланием НБУ продлевать сроки по своим кредитам. В то же время согласно действующему законодательству "Ощадбанк" имеет право предъявить государственные облигации к выкупу НБУ по номинальной стоимости, что сглаживает какие-либо несовпадения по срокам между средствами, получаемыми от НБУ по операциям репо, и кредитами "Нафтогазу".

Fitch также отмечает, что капитализация банка в 2008 г. поддерживалась за счет взноса в капитал в размере 12,9 млрд. грн. со стороны государства, нацеленного, прежде всего, на финансирование кредитов «Нафтогазу». Fitch добавляет, что этот взнос в капитал был предоставлен в форме долгосрочных (со сроками в 2015-2016 гг.) государственных ценных бумаг с низкой процентной ставкой (9,5%), однако обеспокоенность относительно качества капитала, по крайней мере, частично сглаживается за счет предусмотренного законодательством права «Ощадбанка» предъявлять такие бумаги к выкупу НБУ по номинальной стоимости. На конец 2008 г. регулятивный коэффициент достаточности общего капитала был равен 35,7%. Капитализация банка находится под серьезным давлением в связи с рисками по «Нафтогазу», однако Fitch отмечает, что кредиты, выданные не «Нафтогазу», в настоящее время эквивалентны лишь около 100% собственных средств банка. Это означает, что если такие кредиты будут погашаться без значительных потерь или уменьшения капитала, то капитализация банка должна быть сильной.

По мнению рейтингового агентства, долгосрочный РДЭ по-прежнему обусловлен вероятностью получения поддержки от правительства Украины (рейтинг "B+", прогноз "Негативный"), которое напрямую владеет 100-процентной долей в банке. Мнение Fitch о потенциальной поддержке также принимает во внимание высокую долю банка в проведении пенсионных и других социальных выплат через крупнейшую в стране филиальную сеть, а также роль банка как государственного агента по предоставлению кредитов «Нафтогазу».

Fitch подчеркивает, что "негативный" прогноз отражает прогноз по РДЭ Украины. В случае понижения суверенных рейтингов Украины вероятно понижение рейтингов «Ощадбанка». Если банк зафиксирует на своем балансе существенные потери по кредитам, выданным «Нафтогазу», что приведет к потребности в дальнейшей рекапитализации банка, то индивидуальный рейтинг может быть понижен до уровня "F". Однако если такие кредиты будут выплачены без существенных потерь и не будет проводиться дальнейшее директивное кредитование, капитал останется в банке и качество активов продолжит быть приемлемым, может последовать повышение индивидуального рейтинга.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 г. увеличилась на 48% – до 306 млн. грн. Активы банка увеличились за прошлый год в 3 раза и на 1 января 2009 года составили 57,788 млрд. грн., обязательства – в 2,5 раза - до 42,316 млрд. грн., собственный капитал – в 7 раз – до 15,472 млрд. грн., уставный капитал – в 15 раз – до 13,892 млрд. грн.