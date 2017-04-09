Христиане празднуют Вербное воскресенье (форепортаж)

Православные христиане сегодня, за неделю перед Пасхой, отмечают один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Этот религиозный праздник основан в память о дне в жизни Христа, когда он въехал в Иерусалим и весь город вышел ему навстречу.

Как сказано в Евангелии, люди устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое явил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божьим.

По традиции, в этот праздник верующие несут в церковь для освящения ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне Его распятия.

Считается, что ветви вербы приобретают магические свойства. Ими били домашних животных во время выгона из хлева или из двора, а войдя в дом, легонько били детей, чтобы были добрыми и вежливыми, приговаривая: «Не я бью, - верба бьет, недалеко красное яичко! За неделю - Пасха".