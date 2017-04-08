Прокуратура расследует неправомерную передачу Мукачевскому горсовету 228 гектаров земли
На Закарпатье прокуратура расследует неправомерную передачу Мукачевскому горсовету 228 га земли на 186 млн грн.
Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по факту неправомерного перехода земельного участка площадью около 228 га и стоимостью около 186 млн грн к Мукачевскому городскому совету.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
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Как говорится в сообщении, установлено, что должностные лица Мукачевского городского совета по предварительному сговору с должностными лицами КП «Международный аэропорт Мукачево» в декабре 2015 года необоснованно сформировали в государственном земельном кадастре земельный участок как объект гражданских прав, определив его границу на площади около 228 га.
Вместе с тем этот земельный участок расположен на территории Павшинского сельского совета Мукачевского района и относился к коммунальной собственности данной территориальной громады и в 2005 году был передан в постоянное пользование ММКП «Международный аэропорт Мукачево».
Указанными противоправными действиями должностных лиц Мукачевского городского совета государственным интересам в лице территориальной громады села Павшино причинены тяжкие последствия в виде незаконного безвозмездного выбытия из коммунальной собственности села земельного участка стоимостью почти 186 млн. грн.
В ходе расследования указанного уголовного производства будут проверяться правомерность действий должностных лиц Мукачевского городского совета и коммунального предприятия.
Уголовное производство начато сегодня, 7 апреля, по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).