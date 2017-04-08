Прокуратура расследует неправомерную передачу Мукачевскому горсовету 228 гектаров земли

Прокуратура расследует неправомерную передачу Мукачевскому горсовету земли на 186 млн грн / zak.gp.gov.ua

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по факту неправомерного перехода земельного участка площадью около 228 га и стоимостью около 186 млн грн к Мукачевскому городскому совету.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

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Как говорится в сообщении, установлено, что должностные лица Мукачевского городского совета по предварительному сговору с должностными лицами КП «Международный аэропорт Мукачево» в декабре 2015 года необоснованно сформировали в государственном земельном кадастре земельный участок как объект гражданских прав, определив его границу на площади около 228 га.

Вместе с тем этот земельный участок расположен на территории Павшинского сельского совета Мукачевского района и относился к коммунальной собственности данной территориальной громады и в 2005 году был передан в постоянное пользование ММКП «Международный аэропорт Мукачево».

Указанными противоправными действиями должностных лиц Мукачевского городского совета государственным интересам в лице территориальной громады села Павшино причинены тяжкие последствия в виде незаконного безвозмездного выбытия из коммунальной собственности села земельного участка стоимостью почти 186 млн. грн.

В ходе расследования указанного уголовного производства будут проверяться правомерность действий должностных лиц Мукачевского городского совета и коммунального предприятия.

Уголовное производство начато сегодня, 7 апреля, по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).