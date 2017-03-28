Медики "Феофании" уверены в правильности своего диагноза Насирову (видео)

13:31, 28 марта 2017
Общество
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Критичные выводы комиссии Министерства здравоохранения по ведению пациента Насирова в "Феофании" не признают.

Комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный в "Феофании" Насирову / УНИАН

Об этом ТСН заявил Игорь Семенов - главный врач госпиталя.

Глава Государственной фискальной службы попал к ним в начале марта, именно тогда, когда представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры пытались вручить ему подозрение в совершении преступления.

Критичные выводы комиссии Министерства здравоохранения по ведению пациента Насирова в "Феофании" не признают. И заявляют, что пока не имеют официального заключения комиссии. Увидеть документ хотят и адвокаты фискала. 

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Ранее и МОЗ, и НАБУ сообщили, что врачи элитного медицинского заведения систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния Насирова.

Как известно, 3 марта адвокаты Насирова заявили, что их подзащитного прооперировали. 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

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Теги: #Насиров#больница#диагноз#медики