В больнице Днепра медики спасают пятерых бойцов из АТО

В областной больнице Днепра медики спасают жизнь пятерым раненым в АТО бойцам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двое бойцов сейчас в крайне тяжелом состоянии. А вот 19-летний военный, который потерял обе ноги, понемногу приходит в себя.

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В то же время в коме остается боец с ранением головы. Настоящим чудом медики называют спасение 34-летнего Андрея Нагорного, ведь осколок прошил его мозг, также пробито легкое и изрешечена рука. Сейчас боец находится в сознании и быстро выздоравливает.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепропетровской области готовятся к весеннему призыву на срочную военную службу, который стартует 5 апреля. Нынешней весной пополнят ряды ВСУ почти полторы тысячи ребят в возрасте от 20 до 27 лет.

"Планируем призвать на срочную службу 1480 юношей, — рассказывают в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы ОГА. — Из них 1000 станут в ряды Вооруженных сил Украины, 450 — Национальной гвардии и еще 30 пойдут служить в Государственную спецслужбу транспорта".