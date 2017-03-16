В Харькове стартовала неделя французского кино

В харьковском кинотеатре "Боммер" началась неделя французского кино, которая продлится до 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Кинопоказ пройдет в рамках Дней франкофонии в Украине. Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими или украинскими субтитрами. Вход на сеансы - бесплатный.

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Зрителям покажут фильмы разных жанров: драмы, комедии, музыкальные мелодрамы, мультфильм. Ленты сняты в последние годы, за исключением классики - «Шербурские зонтики», созданной в 1963 году.