Владелец «Фаины» повышает сумму выкупа

Судовладелец судна «Фаина» повышает предлагаемую сомалийским пиратам сумму выкупа.

Об этом идет речь в пресс-релизе судовладельца, обнародованном в интернет-издании "Морской бюллетень-Совфрахт".

Судовладелец отмечает, что «переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» невообразимо трудно, медленно, но идут».

«Понимая всю сложность ситуации, судовладелец в настоящее время идет на беспрецедентные шаги. Им в очередной и, наверное, все же в последний раз, принимается решение об увеличении суммы выкупа в надежде на проявление элементарного благоразумия и со стороны пиратов», - подчеркивается в пресс-релизе.

При этом судовладелец отмечает, что до бесконечности процесс повышения суммы длиться не может. Кроме того, что на этот счет имеется соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН (№1851 от 16.12.2008 г.), выполнять требования которой обязан любой цивилизованный гражданин мирового сообщества, есть и элементарные пределы финансовых возможностей.

«Очевидным является то, что «Фаина», предназначенная для того, чтобы ежедневно приносить прибыль и давать работу не одному десятку людей, уже почти четыре месяца ежедневно приносит только убытки, и немалые. Судовладельцем сделано все для формирования приемлемой суммы выкупа, и надеяться на то, что он сможет удовлетворить возрастающие аппетиты пиратов – нереально и наивно», - сказано в пресс-релизе.

Судовладелец также отмечает, что «вся сложность ситуации обусловлена характером груза «Фаины», интерес к которому (и не только на Африканском континенте) не проявляет только ленивый. Отсюда множество явных и высокопрофессионально скрытых сил, вмешивающихся в сверхчувствительный переговорный процесс: от пиратской принцессы Мишель Линн БАЛЛАРЕН до Союза шариатских Судов».

По мнению судовладельца, «… среди пиратов есть трезвомыслящие, что позволяет все же надеяться на скорое и благополучное завершение этой бесконечно надоевшей всем драматической истории».

Как сообщал УНИАН, судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

Собственник захваченного пиратами теплохода "Фаина" - компания "WATERLUX AG".

По данным старейшины одного из сомалийских племен, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.