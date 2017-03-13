Стоит ли пускать Самойлову в Украину на "Евровидение-2017", несмотря на ее выступление в оккупированном Крыму? – опрос УНИАН

12 марта 2017 года российский "Первый канал" сообщил, что РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который в этом году пройдет в Киеве, будет представлять певица Юлия Самойлова.

Впрочем почти сразу пользователи соцсетей нашли информацию, якобы Самойлова выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

При этом, как известно, украинские спецслужбы обычно не пускают в Украину исполнителей, которые выступают с концертами на оккупированных Россией украинских территориях. Поэтому в СБУ пообещали проверить представительницу России Самойлову и принять "взвешенное решение".