Стоит ли пускать Самойлову в Украину на "Евровидение-2017", несмотря на ее выступление в оккупированном Крыму? – опрос УНИАН

13:07, 13 марта 2017
Общество
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Только Россия назвала своего исполнителя, который будет представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае 2017 года, разгорелся новый скандал.

Фото российский Первый канал

12 марта 2017 года российский "Первый канал" сообщил, что РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который в этом году пройдет в Киеве, будет представлять певица Юлия Самойлова.

Впрочем почти сразу пользователи соцсетей нашли информацию, якобы Самойлова выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

При этом, как известно, украинские спецслужбы обычно не пускают в Украину исполнителей, которые выступают с концертами на оккупированных Россией украинских территориях. Поэтому в СБУ пообещали проверить представительницу России Самойлову и принять "взвешенное решение".

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Теги: #Евровидение-2017#опрос УНИАН