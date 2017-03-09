В Харькове почтили память Тараса Шевченко

Об этом сообщает NewsRoom.

Утром к памятнику Кобзарю принесли цветы представители духовенства, ХОГА, городского и областного советов, чиновники, дипломаты, активисты и просто неравнодушные жители города. После этого молодые люди прочитали стихи поэта, а украинский хор исполнил несколько народных песен.

"Этот день объединяет украинский народ вокруг любви к своей стране", - сказала вице-мэр Светлана Горубнова-Рубан.

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По информации правоохранителей, мероприятие охраняли около 200 сотрудников полиции и 100 бойцов Нацгвардии. Кроме того, торжественные мероприятия в честь дня рождения Шевченко прошли и в других городах Харьковской области.

"Символ украинской государственности и искренней любви к украинскому народу! Его мировосприятие, красота и сила простого языка стихов не оставляют равнодушным и через два века", - написала губернатор Юлия Светличная.