В Евпатории под хлебовозом провалился асфальт

В Евпатории во время движения частного хлебовоза ГАЗ-52 провалился асфальт, размером 2 на 8 метров приблизительно на глубину 1 метра.

В результате дорожного происшествия автомобиль упал на правый бок, было повреждено газовое оборудование – существовала вероятность взрыва газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, инцидент произошел накануне. На место происшествия выезжала оперативная группа МЧС и МВД.

Упавший автомобиль подняли с помощью подъемного крана.

Работники коммунальной службы «Дорожник» проводят ремонтные работы на поврежденном участке дороги.