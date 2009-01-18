Германия начала снабжать Словакию своим газом

Немецкий энергетический концерн RWE AG намерен начать поставки газа в Словакию, однако объем газа не уточняется. Как сообщили представители компании, первую партию страна получит уже сегодня. 20 января объем поставок увеличится, передает Deutsche Welle.

Компания планирует предоставлять Словакии газ из собственных запасов.

Транзит будет осуществляться через Чехию. План по поставке газа был одобрен главами правительств Словакии и Чехии, а также представителями RWE.

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