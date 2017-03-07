Цветочная лихорадка перед 8 марта (фоторепортаж)

21:47, 07 марта 2017
Общество
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Международный женский день 8 марта остается популярным праздником в Украине.

8 марта традиционно возрастает спрос на цветы / Фото УНИАН

В этот день женщинам уделяют особое внимание, говорят теплые слова и дарят подарки.

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Украинские социологи накануне праздника определили, что в этот день цветы желают получить 27% женщин и 34% мужчин намерены их дарить.

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