Цветочная лихорадка перед 8 марта (фоторепортаж)

В этот день женщинам уделяют особое внимание, говорят теплые слова и дарят подарки.

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Украинские социологи накануне праздника определили, что в этот день цветы желают получить 27% женщин и 34% мужчин намерены их дарить.