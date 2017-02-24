Минобороны подтвердило, что в больнице умер раненый офицер ВДВ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера в больницы Днепра умер офицер ВДВ ВСУ, который два дня назад был тяжело ранен в Опытном», - сказал Лысенко.

Он также напомнил, что за прошедшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО 23 февраля на Донбассе оккупанты 83 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое бойцов ранены, один погиб.