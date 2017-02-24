Сутки в АТО: более 80 вражеских обстрелов, двое военных ранены и один – погиб

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 83 обстрела со стороны боевиков. Двое наших военных ранены и еще один – погиб. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеВблизи Донецка уничтожена вражеская БМП (видео)"На Донецком направлении танк оккупантов неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из минометов различных калибров они обстреливали Пески, Зайцево, Троицкое и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал наши позиции в районе Новгородского", - рассказывают в штабе.

Кроме того, на Луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасну и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Троицкое, Крымское и Новоолександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому – зенитные установки.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое. По Широкино огонь вел снайпер", - подытожили в штабе АТО.