На Ривненщине запретили слушать в маршрутках русский шансон (видео)
14:57, 21 февраля 2017Общество
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В Дубно водителям автобусов, которые курсируют по городу, запретили включать шансон.
Маршрутчикам запретили включать в автобусах шансон / УНИАН
На сессии райсовета Дубно депутаты запретили слушать в маршрутках русский шансон. Перевозчики пообещали провести разъяснительную работу с водителями и остро реагировать на жалобы пассажиров. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Одним из поводов для запрета стал инцидент, когда водитель в ответ на замечание пассажирки пообещал высадить ее из маршрутки.
Пассажиры маршруток на Ривненщине больше не будут слушать русский шансон
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