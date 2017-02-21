На Ривненщине запретили слушать в маршрутках русский шансон (видео)

14:57, 21 февраля 2017
Общество
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В Дубно водителям автобусов, которые курсируют по городу, запретили включать шансон.

Маршрутчикам запретили включать в автобусах шансон / УНИАН

На сессии райсовета Дубно депутаты запретили слушать в маршрутках русский шансон. Перевозчики пообещали провести разъяснительную работу с водителями и остро реагировать на жалобы пассажиров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Одним из поводов для запрета стал инцидент, когда водитель в ответ на замечание пассажирки пообещал высадить ее из маршрутки.

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Теги: #маршрутки#шансон