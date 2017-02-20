На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве почтили память погибших во время Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни людей с государственными флагами и цветами собрались возле часовни, установленной у метро «Крещатик».

Присутствующие исполнили гимн Украины.

После этого священники отслужили панихиду по погибшим.

На аллее памяти собрались как родственники погибших, так и простые киевляне, и гости столицы. Они возлагают цветы к портретам погибших и вспоминают события времен Революции достоинства.

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Как сообщал УНИАН, в Украине, согласно указу президента «О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни», 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.

В Киеве в эти дни продолжается череда массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция переведена на усиленный вариант несения службы.