Определены все финалисты отбора на Евровидение-2017 (фото, видео)
08:47, 19 февраля 2017Общество
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Музыкальная группа O. Torvald и певец Melovin стали победителями третьего полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2017» от Украины.
Финал национального отбора на песенный конкурс пройдет 25 февраля / УНИАН
По итогам голосования жюри и зрительских голосов в финал не прошли группа Кузьмы Скрябина Singing pants, певица Анастасия Прудиус, певец Виталий Козловский, группы Kаdnay, Green Grey и Vivienne Mort.
Выступление группы O. Torvald:
Выступление певца Melovin:
Ранее, по результатам двух полуфиналов отбора в финал прошли группа «Сальто назад», Tayanna (певица Татьяна Решетняк), певица Illaria и Rozhden.
Финал национального отбора на песенный конкурс пройдет 25 февраля.
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