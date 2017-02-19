Определены все финалисты отбора на Евровидение-2017 (фото, видео)

08:47, 19 февраля 2017
Общество
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Музыкальная группа O. Torvald и певец Melovin стали победителями третьего полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2017» от Украины.

Финал национального отбора на песенный конкурс пройдет 25 февраля / УНИАН

По итогам голосования жюри и зрительских голосов в финал не прошли группа Кузьмы Скрябина Singing pants, певица Анастасия Прудиус, певец Виталий Козловский, группы Kаdnay, Green Grey и Vivienne Mort.

Выступление группы O. Torvald:

Выступление певца Melovin:

Ранее, по результатам двух полуфиналов отбора в финал прошли группа «Сальто назад», Tayanna (певица Татьяна Решетняк), певица Illaria и Rozhden.

Финал национального отбора на песенный конкурс пройдет 25 февраля.

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Теги: #Евровидение-2017