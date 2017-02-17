На Донетчине все силы полиции подняли по тревоге

12:39, 17 февраля 2017
Общество
7262

Сегодня в 5.00 все территориальные подразделения полиции Донецкой области подняли по сигналу тревоги для усиления контроля на всех въездах и выездах из области и со стороны временно оккупированной территории.

Полиция Донецкой области

Учение состоялось по распоряжению руководителя полиции Донетчины Вячеслава Аброськина в рамках всеукраинскоой профилактической отработки, инициированной руководством Нацполиции Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Читайте такжеСНБО поручил силовикам безотлагательно обеспечить общественный порядок в районе АТО

«По сигналу тревоги одновременно были подняты все силы полиции области. Целью учений было отработать оперативное реагирование на любую угрозу. Правоохранители взяли под контроль все дороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, по которым граждане пытаются обойти блокпосты», - сказано в сообщении.

Задачей полицейских является предотвращение совершения терактов и диверсий, пресечение трафика нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе. В полиции добавили, что усиленный режим будет сохраняться до конца дня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#АТО#Донбасс