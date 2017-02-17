На Донетчине все силы полиции подняли по тревоге

Учение состоялось по распоряжению руководителя полиции Донетчины Вячеслава Аброськина в рамках всеукраинскоой профилактической отработки, инициированной руководством Нацполиции Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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«По сигналу тревоги одновременно были подняты все силы полиции области. Целью учений было отработать оперативное реагирование на любую угрозу. Правоохранители взяли под контроль все дороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, по которым граждане пытаются обойти блокпосты», - сказано в сообщении.

Задачей полицейских является предотвращение совершения терактов и диверсий, пресечение трафика нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе. В полиции добавили, что усиленный режим будет сохраняться до конца дня.