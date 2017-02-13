ВСУ о ситуации на базе крымскотатарского батальона: у добровольцев "Аскера" изъяли оружие

Об этом сообщила вр.и.о. начальника пресс-службы 57 бригады (в нее входит 34 батальон, который обвинили в штурме "Аскера" - УНИАН.) Лидия Василенко, передает InfoResist.

"Да, это правда, оружие было изъято. Официальный комментарий появится в самое ближайшее время. Перечень изъятого будет опубликован позже. Командир сейчас находится на пропускном пункте Чонгар и будет там до выяснения всех обстоятельств", — заявила она.

Читайте также"Очень были оснащены вооружением и боеприпасами": пресс-офицер рассказал, кто атаковал базу крымскотатарского батальона

Как сообщал УНИАН, сегодня в оперативном командовании ВСУ «Юг» заявили о попытке атаки на подразделение вблизи Крыма со стороны незаконного формирования. Согласно заявлению командования, подразделение, которое входит в состав воинской части ОК «Юг» и выполняет боевые задачи в Херсонской области, на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на позиции прибыли "максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования".

"Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях», - заявили в командовании «Юг».

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил в сегодняшнем конфликте военнослужащих ВСУ.