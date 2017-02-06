Фейгин допускает, что суд над Сущенко может состояться до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Я предполагаю, что до конца года может суд состояться. Идут экспертизы, больше изображается следствие, у нас уже два месяца не было никаких следственных действий. Роман сидит и читает книги», - отметил Фейгин.

По словам защитника Сущенко, он постоянно настаивает на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, на домашний арест.

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«Тем не менее в этом отказывают, потому что в принципе практика такая, что всех, кого привлекли, особенно иностранных, да еще по украинским делам политическим, никому не изменяют меру пресечения», - добавил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Лефортовский районный суд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский суд Москвы тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.