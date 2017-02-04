На дорогах пяти областей Украины из-за непогоды введено ограничено движения транспорта

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, по информации «Укравтодора», в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) введено временное ограничение движения крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта.

В Житомирской области ограничено движение автобусов на автодорогах местного значения; в Киевской области - автобусов и грузовиков на дорогах местного значения, в Черкасские области ограничено движение крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта.

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Также в Винницкой области введено ограничение движения автобусов, в Хмельницкой – большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

В то же время в Закарпатской области возобновлено движение на а/д Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов в районе с.Плотина.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье паводковой водой перелито дорожное полотно 9 дорог местного значения, на трех автодорогах проезд ограничен.