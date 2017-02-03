"Жатва" для травматологов и бесплатный каток: соцсети отреагировали на непогоду в Украине

18:36, 03 февраля 2017
Общество
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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на гололед, который сковал дороги страны с утра.

Утром дороги Украины покрыла гололедица / Фото УНИАН

Сегодня, 3 февраля, утро в Украине началось с дождя при минусовой температуре. На каток превратились не только тротуары, но и дороги.

В связи с этим на дорогах сегодня произошло много аварий, а вот пешеходы в свою очередь тоже имели неприятность передвигаться буквально «стеклянными» тротуарам.

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Украинцы встретили такие неудобства с юмором.

Пользователь Ирина Слабинская написала, что знакомый травматолог такую погоду называет жатвой.

Другой пользователь с ником alikssana пишет: «Дойти до дома целый квест».

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Теги: #гололед