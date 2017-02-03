"Жатва" для травматологов и бесплатный каток: соцсети отреагировали на непогоду в Украине
18:36, 03 февраля 2017Общество
501 0
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на гололед, который сковал дороги страны с утра.
Утром дороги Украины покрыла гололедица / Фото УНИАН
Сегодня, 3 февраля, утро в Украине началось с дождя при минусовой температуре. На каток превратились не только тротуары, но и дороги.
В связи с этим на дорогах сегодня произошло много аварий, а вот пешеходы в свою очередь тоже имели неприятность передвигаться буквально «стеклянными» тротуарам.
Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись 11 автомобилей (фото)
Украинцы встретили такие неудобства с юмором.
Пользователь Ирина Слабинская написала, что знакомый травматолог такую погоду называет жатвой.
Другой пользователь с ником alikssana пишет: «Дойти до дома целый квест».
Если вы сегодня ни разу не обратились, то вы мой герой
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter