Киевсовет ввел мораторий на повышение тарифов в ЖКХ

Киевсовет ввел мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до его распоряжения об отмене этого моратория.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 101 депутат Киевсовета.

Согласно с принятым решением, Киевская городская госадминистрация должна немедленно подать на рассмотрение сессии Киевсовета проект решения о подтверждении или отмене моратория на повышение цен на ЖКУ для населения, если органы госуправления принимают решение о повышении стоимости электроэнергии и природного газа.

Также КГГА поручено при формировании бюджета столицы на следующий год предусмотреть стопроцентную компенсацию разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги за 2007-2008 годы и стопроцентную компенсацию на 2009 год.

Выплаты разницы за 2007-2008 годы поручено осуществить на протяжении первого квартала 2009 года, а разницу за 2009 год проводить на протяжении десяти банковских дней с даты оформления соответствующих документов. При этом отмечено, что оформление документов на выплату разницы за ЖКУ осуществлять не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Стопроцентное возмещение разницы в тарифах будет осуществляться для предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги для всех форм собственности, в том числе для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

В решении также отмечено, что в программе социально-экономического и культурного развития Киева на следующий год обязательно должно быть предусмотрено финансирование программ капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов сетей и сооружений водопроводных и канализационных систем в сумме 660,5 млн. грн.; тепловых сетей и теплопунктов – 179,4 млн. грн.; газовых сетей и сооружений – 32,2 млн. грн.

Решение принято с поправками относительно общей ответственности с Кабинетом Министров и Верховной Радой за обеспечение реализации введения моратория. В частности, решение будет иметь действие, если в госбюджете будет предусмотрена целевая субвенция в бюджет столицы на погашение разницы в тарифах; если правительство не будет принимать решения о повышении цен на энергоносители, а также если НАК «Нафтогаз Украины» будет гарантировать поставку газа предприятиям, которые обеспечивают теплоснабжение домов киевлян.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Антимонопольный комитет принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей.

Как отметил и. о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

В свою очередь, присутствующий на слушаниях АМК киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что тарифы на воду и тепло являются правильными и справедливыми. По его словам, КГГА будет увеличивать список тех предприятий, которые являются сверхприбыльными и «по которым плачет антимонопольное законодательство». Также КГГА намерена минимизировать затраты на коммунальные услуги для тех предприятий, которые будут обращаться к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Напомним, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.

24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 27 ноября 2008 года о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.