Суд разрешил задержать экс-главу банка "Михайловский"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, по ходатайству ведомства суд предоставил разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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«В пятницу, 27 января, И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления новой подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства)», - сказано в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что «проверкой информации о болезни Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации».

Сейчас органы прокуратуры и СБУ устанавливают местонахождение подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 23 мая 2016 года заявил о решении отнести банк «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за сомнительных операций с депозитами физических лиц.

В августе Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Дорошенко, подозреваемому в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже суд изменил Дорошенко меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.